2022/07/12 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع جدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عقد لاعب خط الوسط رودريغو هيرنانديز "رودري" لمدة خمسة أعوام وقد أبدى اللاعب طموحا في تحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.وأصبح الإسباني رودري واحدا من أبرز العناصر في مانشستر سيتي منذ أن انتقل للعب في إنجلترا عام 2019 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.وشارك رودري في 151 مباراة مانشستر سيتي وتوج معه بلقب الدوري الإنجليزي مرتين ولقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مرتين وكأس الدرع الخيرية مرة واحدة.وقال رودريغو يوم الثلاثاء في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"الانضمام للسيتي في 2019 كان أفضل قرار اتخذته في مسيرتي".وأضاف: "لقد أحببت كل ثانية (منذ الانضمام للفريق).الجماهير كانت مذهلة معي، لقد شعرت بالدعم التام من جانب النادي، كما أن المدرب يدفعني إلى الأمام في كل يوم".وأضاف: "نعيش نجاحا كبيرا منذ أن أتيت إلى هنا، وهو ما يجعلني أشعر بالفخر الشديد.لكن بصدق، هذا النجاح، جعلني متلهفا على المزيد.فمبجرد أن تبدأ في الفوز بألقاب كبيرة، لا تريد أن تتوقف".وتابع: "أشعر بأن السيتي يمنحني أفضل فرصة للتتويج بالألقاب، وهذا ما يجعلني سعيدا بالبقاء هنا لفترة أطول".وكان من المفترض أن ينتهي عقد الإسباني الدولي رودري مع مانشستر سيتي عام 2024.وأثنى تشيكي بيغريستين مدير الكرة بمانشستر سيتي على رودري قائلا إنه واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.ويأتي التجديد استمرارا لنشاط مكثف من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات التي شهدت رحيل فيرنناندينيو وغابرييل جيسوس عن الفريق، كما شهدت انضمام إرلينغ هالاند وكالفين فيليبس.وقال بيغريستين :"رودري كان استثنائيا منذ قدومه إلى هنا، لذلك يسعدني أننا نجحنا في الاتفاق على تجديد العقد".وأضاف: "لقد تحسن كثيرا منذ أن أتى إلى هنا، وبالنسبة لي، أعتبره واحدا من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر سيتي يجدد عقد نجمه رودري 5 اعوام) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر سيتي يجدد عقد نجمه رودري 5 اعوام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).