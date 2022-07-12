2022/07/12 | 22:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..طوقت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، موقع حادث انقلاب مقطورتين صهريج قطار محملة بمشتقات النفطية من النفط الأسود أدى الحادث إلى انسكاب المنتوج النفطية على السكة الحديدية دون حدوث حريق في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقلاب مقطورتين محملة بالمشتقات النفطية في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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