كتلة كردية: سيناريو 2018 هو الاقرب لحسم رئاسة الجمهورية

2022/07/12 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

أكدت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، ان سيناريو 2018 هو الاقرب لحسم رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس الكتلة جمال كوجر، لـ (بغداد اليوم)، إنه "حتى هذه الساعة لا يوجد أي اتفاق وتوافق على دخول القوى السياسية الكردية بمرشح واحد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والحراك السياسي مستمر للوصول الى اتفاق قبل موعد عقد الجلسة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وبين كوجر أننا "نعتقد سيناريو 2018 هو الاقرب لحسم منصب رئيس الجمهورية، بسبب عدم وصول القوى السياسية الكردية الى أي تفاهمات حقيقة لحسم هذا الملف من خلال التسوية والتوافق، والذهاب الى سيناريو 2018، سيترك امر اختيار رئيس الجمهورية الجديد بيد النواب".

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