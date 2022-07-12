بايدن يعلق على مقتل

2022/07/12 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

عدّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، أن مقتل زعيم تنظيم داعش الجديد "ماهر العقال" سيحد من قدرة التنظيم على التخطيط وتنفيذ عملياته في المنطقة.وقال بايدن في تصريحات عقب الإعلان عن مقتل زعيم داعش بغارة امريكية في سوريا، إن "الجيش والاستخبارات الأمريكية نجحا اليوم في تنفيذ غارة جوية ضد ماهر العقال أحد كبار قادة تنظيم الدولة".وأضاف أن "مقتل العقال سيحد بشكل كبير من قدرة تنظيم الدولة على التخطيط وتنفيذ عملياته في المنطقة"، مشيراً الى ان "مقتل العقال يبعث رسالة قوية إلى جميع الإرهابيين الذين يهددون وطننا ومصالحنا في جميع أنحاء العالم".وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مقتل زعيم تنظيم "داعش" في سوريا خلال غارة أمريكية بطائرة مسيرة.ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية فإن الغارة أدت إلى مقتل ماهر العقال، زعيم "داعش" في سوريا وأحد كبار قادة داعش الأربعة بشكل عام.وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون الكولونيل ديف إيستبورن لوكالة "فرانس برس" إن "ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جنديريس في سوريا، وأصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة"

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