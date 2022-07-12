ما هي التداعيات الملموسة لتراجع قيمة اليورو أمام الدولار؟

2022/07/12 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت قيمة اليورو اليوم الثلاثاء، لتبلغ دولارًا واحدًا، في مستوى لم يُسجّل منذ طُرحت العملة الموحدة للتداول قبل عشرين عامًا.ما هي التداعيات الملموسة لهذا التراجع في قيمة العملة الأوروبية؟ على التضخم والقدرة الشرائية للعائلات يتم تحرير فواتير نحو نصف المنتجات الواردة إلى منطقة اليورو بالدولار مقابل أقل من 40 بالمئة باليورو، بحسب […]

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