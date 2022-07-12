الموارد المائية بشأن الجفاف: تركيا تتحجج بهدر المياه وتحاول خلط الأوراق

2022/07/12 | 22:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رد وزير الموارد المائية رشيد الحمداني، 07/12/2022، على تصريحات السفير التركي لدى بغداد حول...

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