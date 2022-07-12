العراق يخرج عن صمته بخصوص ملف المياه مع تركيا ويصدر بياناً شديد اللهجة

2022/07/12 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تحاول خلط الأوراق بحجة هدر المياه.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "تصريحات السفير التركي في بغداد حول هدر المياه غير صحيحة وتثير الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي في العراق وعلى وزارة الخارجية أستدعاء السفير التركي وتقديم مذكرة احتجاج على تصريحاته المتكررة بهذا الخصوص".

وبينت أن "تركيا دائما تتحجج بموضوع هدر المياه في محاولة لخلط الاوراق لكي تعطي لنفسها الحق بتقليل حصة العراق المائية وهذا مايحصل حاليا علما ان الخزن في سدودهم واصل لمناسيب تعتبر جيدة جدا".

وأوضحت أن "تركيا ليست وصية على العراق وعليها أطلاق حصة العراق العادلة والمنصفة حسب المواثيق الدولية دون التدخل بسياسة العراق المائية".

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