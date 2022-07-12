وزارة الثقافة تستعد للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 25 لرحيل شاعر العرب الأكبر

2022/07/12 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، نوفل أبو رغيف، اليوم الثلاثاء، مدير ممثلية مركز الجواهري في بغداد ظافر الجناحي، وجرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات النهائية لإقامة الاحتفالية المركزية لاستذكار شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لرحيله .وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “تتضمن الاحتفالية التي […]

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