زلزال قوته 7 درجات يهز جنوب شرق المحيط الهادي

2022/07/12 | 23:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الثلاثاء، أن زلزالًا ضرب منطقة إيستر آيلاند في جنوب شرق المحيط الهادي قرب شيلي ونوه المركز، بأن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.ولم يتضمن بيان المركز معلومات حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الزلزال.

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