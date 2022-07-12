لقطة مصورة تثير تفاعلاً واسعًا.. محمد صلاح يهدي قميصه لزيدان إقبال

2022/07/12 | 23:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت لقطة مصورة تفاعلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت إهداء النجم المصري محمد صلاح قميصه إلى اللاعب العراقي الشاب زيدان إقبال، على أعقاب نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

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