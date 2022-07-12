2022/07/12 | 23:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tlO034aSeFo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي البيدر : الصدر غير معني باسماء المرشحين لرئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي البيدر : الصدر غير معني باسماء المرشحين لرئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).