2022/07/12 | 23:20 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: djpl2tuR92I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السفير الفرنسي في العراق إيرك شوفاليه ضيفا في برنامج العاشرة مع كريم حمادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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