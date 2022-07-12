الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي يشيد بأداء زيدان إقبال أمام ليفربول

2022/07/12 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أشاد الحساب الريمي لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي، اليوم الثلاثاء، بأداء اللاعب العراقي زيدان إقبال أمام ليفربول.

هذا خاض مانشستر يونايتد اول مباراة رسميا باشراف مدربه الجديد الهولندي اريك تن هاغ وتغلب على غريمه التقليدي ليفربول برباعية نظيفة الثلاثاء في مباراة ودية في بانكوك.

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