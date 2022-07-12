موسكو وبرازيليا تتفاوضان حول توريد الطاقة الروسية

2022/07/12 | 23:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن السفير الروسي لدى البرازيل، أليكسي لابيتسكي، أن روسيا والبرازيل تتفاوضان بشأن توريد الطاقة الروسية.وقال الدبلوماسي الروسي -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء- إن المفاوضات بين وزارتي الطاقة الروسية والبرازيلية، …

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