الصين تنجح في تحديد أصل وتطور فيروس انفلونزا الطيور في العالم

2022/07/12 | 23:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نجح فريق بحث صيني في أن يحدد بشكل منهجي أصل وتطور وانتشار فيروس "إتش5 إن1" الذي تسبب في تفشي انفلونزا الطيور في العالم.ووفقا لوكالة الأنباء الصينية " شينخوا" كشفت الدراسة التي أجراها معهد هاربين للبحوث البيطرية التابع للأكاديمية الصينية …

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