ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق.. الأسباب والتداعيات

2022/07/12 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل لدى الحكومة خطة واضحة للحد من ارتفاع الأسعار؟ هل قانون الأمن الغذائي قادر على الحفاظ على أسعار السلة الأساسية؟ وما أسباب تراجع المنتجات الزراعية المحلية؟

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