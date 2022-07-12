القبض على متهم اطلق النار على دار احد المنتسبين في بغداد

2022/07/12 | 23:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، بعد اطلاقه النار على دار منتسب في الشرطة فوج طوارىء التاسع في شرطة بغداد يلقي القبض على المتهم.وذكر بيان للوكالة تلقته ايرث نيوز، “بمتابعة شخصية لقائد شرطة بغداد القت مفارز فوج طوارىء بغداد التاسع التابع الى قيادة شرطة بغداد القبض على متهم اقدم على اطلاق […]

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