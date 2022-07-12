السفير الفرنسي: ماكرون كلفني بتعزيز العلاقات مع العراق

2022/07/12 | 23:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد السفير الفرنسي لدى العراق إيرك شوفاليه، 07/12/2022، أن العراق كان الخط الأول في...

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