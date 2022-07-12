خام برنت يتراجع أكثر من 7 دولارات

2022/07/12 | 23:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل سعر النفط من خام برنت تراجعاً بأكثر من 7 دولارات، ليهبط دون الـ 100 دولار.وهوت العقود الآجلة لخام برنت 7.61 دولاراً لتبلغ عند التسوية 99.49 دولار للبرميل.بالمقابل، هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 8.25 دولاراً لتبلغ عند التسوية 95.84 دولار للبرميل.

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