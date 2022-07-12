النفط وتوتال تبحثان استثمار ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية في العراق

2022/07/12 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعبحث وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية، باتريك بويانيه استثمار ألف ميكاواط من الطاقة الشمسية في العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "وزير النفط أكد المضى قدماً في تنفيذ مجموعة العقود النفطية التي أبرمتها وزارة النفط مع شركة توتال الفرنسية"، لافتة إلى أن "ذلك جاء خلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية، باتريك بويانيه في العاصمة الفرنسية باريس".وذكر وزير النفط بحسب البيان أن "هذا اللقاء قد جاء لمتابعة التقدم الفني والاداري للعقود الاربعة ضمن الاتفاق ، ومنها متابعة عقد استثمار غاز حقل أرطاوي بعد التوقيع على عقد التصاميم لمجمع أرطاوي المركزي بين شركة غاز الجنوب وشركة KBR بالتعاون مع توتال".وأشار إلى "بحث مشروع نقل ماء البحر لأهميته في إدامة وزيادة انتاج الحقول النفطية في جنوب العراق، فضلاً عن بحث تطوير حقل أرطاوي واليات تنفيذ مشروع استثمار (1000) ميغاواط من الطاقة الشمسية".من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية باتريك بويانيه: "الوقوف إلى جانب العراق لتحقيق اهدافه التنموية في تطوير قطاع الطاقة والنفط"، مشدداً على أن "العراق يّعد احد أهم البلدان الواعدة في استقطاب الاستثمارات العالمية لتنفيذ المشاريع في هذا الإطار وأن توتال ملتزمة بالشراكة مع الحكومة العراقية لحرصها على التعاطي معنا بشفافية، وتحقيق مبادى الثقة المتبادلة وبما يخدم المصالح المشتركة".يذكر أن وزارة النفط قد ابرمت مع توتال مجموعة عقود تعد الأضخم في تاريخ الصناعة النفطية المحلية من حيث حجم الاستثمارات التي يتم رصدها من قبل الشركة العالمية ووزارة النفط.

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