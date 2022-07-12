التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 22 - طلال الربيعي

2022/07/12 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي "الضمير" يديم داخلنا عبودية الأشياء الماضية! عرفت الحلقة 20 ب "نورمان أوليفر براون" Norman Oliver Brown.كان نورمان أوليفر براون (1913- 2002) باحثًا وكاتبًا وفيلسوفًا اجتماعيًا أمريكيًا.



في البداية عالما كلاسيكيا، تفرعت أعماله اللاحقة إلى مجالات واسعة النطاق ومعقدة فكريا في التاريخ والأدب وعلم النفس والثقافة ومواضيع أخرى.



قدم براون بعض الأطروحات الرائدة واكتسب شهرة واسعة في عصره.و ......





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