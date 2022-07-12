2022/07/12 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي العالم من حولنا يثبت نظرية ويبطل نظرية، ما يثبته العلم يوميا من أن الله جالس على عرش يحمله ثمانية، وأنه يبصر وبسمع ويرى وينتقم ويستبشر وووو إلخ مما نسب له من أفعال المخلوقات، مجرد رتوش للصورة التي خلقها العقل الإنساني ليوهم نفسه أنه عظيم، وأنه محل تعاطي مباشر مع الله وهذا بحد قدره عظمة كبرى، هذا العقل المنفصم مع نفسه هو من يثبت عكس ما يؤمن، والدليل أنه أكتشف ومن خلال منجزه العلمي أن الكون الذي نعب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذكرات ما قبل الرحيل ج8 - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مذكرات ما قبل الرحيل ج8 - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).