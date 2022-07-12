2022/07/12 | 23:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسريبات خطيرة من الإطار التنسيقي حول رئيس الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 36eV9nHrYb4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسريبات خطيرة من الإطار التنسيقي حول رئيس الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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