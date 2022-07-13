تفاعلات الساعة.. مرشح رئيس الوزراء من غير الأسماء المعلنة

2022/07/13 | 00:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية 07/12/2022.المحلل السياسي عمران الكركوشي خلال...

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مرشح رئيس الوزراء من غير الأسماء المعلنة أولاً على المسلة.

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