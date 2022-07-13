إنتر ميلان يعلن إنهاء تعاقده مع أرتورو فيدال .. أين ستكون وجهته المقبلة؟

2022/07/13 | 00:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن إنهاء تعاقده مع اللاعب التشيلي أرتورو فيدال بالتراضي.

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