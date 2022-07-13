الخزانة الأمريكية: النفط قد يرتفع إلى 140 دولاراً للبرميل

2022/07/13 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاكد مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن السعر العالمي للنفط قد يرتفع 40% إلى نحو 140 دولاراً للبرميل إذا لم يتم فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسي.وقال المسؤول إن "وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ستناقش فرض سقف الأسعار المقترح مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عندما يجتمعان اليوم".وذكر المسؤول أن " الهدف تحديد السعر عند مستوى يغطي كُلفة إنتاج روسيا بحيث يتم تحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفي للسماح لها بتمويل حربها ضد أوكرانيا".واضاف أن "المسؤولين اليابانيين أعربوا عن قلقهم من فرض سقف للسعر منخفض للغاية، لكنهم لم يرفضوا نطاقاً سعرياً محتملاً بين 40 و60 دولاراً للبرميل".

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