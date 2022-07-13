2022/07/13 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الإطار فاضل موات، الثلاثاء، أن الحكومة ستشكل خلال اسبوعين بعد تكليف رئيس وزراء قوي اي ان امد التشكيل لن يطول.

وقال موات في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "المواصفات التي وضعها الاطار لشخصية رئيس الوزراء، تنطبق اكثر على رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهو الأقرب لتولي إدارة الحكومة".

وبين موات أن "العراق بحاجة لشخص يمتلك خبرة سابقة في ادارة الحكومة".

وأكد "علينا اختيار الشخصية التي توصل العراق إلى بر الأمان ومعالجة الملفات التي يعانيها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي: نحتاج شخص يمتلك خبرة بادارة الحكومة والمالكي الأقرب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي: نحتاج شخص يمتلك خبرة بادارة الحكومة والمالكي الأقرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).