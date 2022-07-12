1.7 مليار دولار من واشنطن والبنك الدولي لدعم القطاع الصحي في أوكرانيا

2022/07/13 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت أوكرانيا على مساعدة إضافية بقيمة 1.7 مليار دولار من الحكومة الأميركية والبنك الدولي لدفع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية المحاصرين وتوفير خدمات أساسية أخرى.

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