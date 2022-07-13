تعليق من التربية النيابية حول تأجيل امتحانات السادس الاعدادي

2022/07/13 | 00:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت لجنة التربية النيابية اليوم الاربعاء، ان قرار تاجيل امتحانات السادس الاعدادي هو من صلاحية الوزير حصراً.وقال رئيس لجنة التربية النيابية زيتون الدليمي، في بيان مقتضب نقلته القناة الرسمية لوزارة التربية في التيلغرام، تلقته ايرث نيوز، ان “رسائل طلبة السادس الاعدادي وصلت”، مؤكدة أن “قرار تأجيل الامتحانات هو من صلاحية الوزير واللجنة […]

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