واين روني يعود إلى أمريكا..

2022/07/13 | 00:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي "دي سي يونايتد" الأمريكي، يوم الثلاثاء، تعيين الإنجليزي واين روني مدربا للفريق، خلفا للأرجنتيني هرنان لوسادا.

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