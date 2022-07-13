خبيرة تغذية تكشف الخصائص المفيدة للشوكولاتة الداكنة

2022/07/13 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا أخصائية التغذية بوزارة الصحة بموسكو، أن الشوكولاتة الداكنة مفيدة للقلب والأوعية الدموية.وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه من الأفضل تناول 15-20 غراما من الشوكولاتة الداكنة في النصف الأول من النهار يوميا للحصول على الفائدة المطلوبة للقلب والأوعية الدموية.وتقول، "من الصعب العثور على شخص لا يحب الشوكولاتة، خاصة وأن نتائج دراسات عديدة، تشير إلى أن الاستهلاك المعتدل للشوكولاتة الداكنة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحسن مستوى ضغط الدم وعملية التمثيل الغذائي للدهون، ووظائف الدماغ.وأكثر أصناف الشوكولاتة فائدة هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من حبوب الكاكاو - ما لا يقل عن 70٪ - ومحتوى سكر منخفض نسبيًا - لا يزيد عن 25٪ ، وهو ما يتوافق مع الأنواع المرة وبعض أنواع الشوكولاتة الداكنة ".وتضيف، تحتوي بذور الكاكاو على مواد مغذية مفيدة ومضادة للأكسدة والالتهابات، حيث تحتوي على مواد شبه قلوية -ثيوبرومي، كافيين، والبوليفينول وعناصر معدنية - الفوسفور والكبريت والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكلور والكالسيوم والصوديوم، و النحاس والكوبالت والموليبدينوم والزنك والحديد والمنغنيز.ومن الفيتامينات، تحتوي حبوب الكاكاو على بروفيتامين А و РР وВ1 و В2.وتشير، إلى أنه من الأفضل تناول الشوكولاتة في النصف الأول من النهار لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية (500-540 سعرة حرارية في 100 غم)، وهي مفيدة بصورة خاصة للأشخاص الأصحاء.وبالنسبة لمن يعاني من أمراض مزمنة ومشكلات صحية، عليهم استشارة الطبيب بشأن تناول الشوكولاتة.وتضيف، لا ينصح بإعطاء الشوكولاتة والمواد الغذائية الأخرى المحتوية على مادة الكافيين إلى من هم دون الثالثة من العمر، كما يجب على النساء الحوامل والمرضعات عدم الإفراط بتناول الشوكولاتة.وتشير، إلى أن أنواع الشوكولاتة الأخرى المحتوية على المربى والكريم والبسكويت والزبيب تحتوي على نسبة منخفضة من بذور الكاكاو، ولكنها تحتوي على نسبة عالية من السكر.وبالإضافة إلى ذلك، هذه الإضافات تزيد من السعرات الحرارية للشوكولاتة.وتضيف، لذلك تبقى الشوكولاتة الداكنة والمرة أكثر أنواع الشوكولاتة فائدة للجسم، وتزداد فائدتها أكثر عند إضافة المكسرات لها.

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