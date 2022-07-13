مسؤولون: الرئيس السريلانكي يغادر البلاد جوا

2022/07/13 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا صباح الأربعاء البلاد على متن طائرة عسكرية متّجهاً إلى المالديف المجاورة بعد احتجاجات شعبية عارمة ضدّه، وفق ما أفاد مسؤولون.

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