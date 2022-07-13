تويتر يقاضي إيلون ماسك لإجباره على إتمام صفقة الـ44 مليار دولار

2022/07/13 | 01:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع موقع تويتر دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك في محاولة لإجباره على إكمال صفقة شراء الموقع.

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