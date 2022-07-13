يجب شطب كوبا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب - حميد كشكولي

2022/07/13 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_كشكولي روجر ووترز وفيجاي براشاد ومانولو دي لوس سانتوسترجمة: حميد كشكوليتحتفظ الولايات المتحدة بقائمة بالدول التي تعتبرها «دول راعية للإرهاب».



وتوجد حاليًا أربع دول في تلك القائمة: كوبا وكوريا ‏الشمالية وإيران وسوريا.



الفكرة الأساسية وراء هذه القائمة هي أن وزارة الخارجية الأمريكية تقرر أن هذه الدول «قدمت الدعم ‏لأعمال الإرهاب الدولي» بدون أن تقدم الحكومة الأمريكية الأدلة حول هذه «الأعمال» .



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