2022/07/13 | 01:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XJdPogFoiOI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أزمة سكن خانقة تؤدي لاتساع نطاق العشوائيات في المثنى) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أزمة سكن خانقة تؤدي لاتساع نطاق العشوائيات في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).