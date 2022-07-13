العراق يهاجم تركيا: لا تخلطوا الأوراق .. لستم اوصياء

2022/07/13 | 02:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الموارد المائية العراقية،

يوم الثلاثاء، على تصريحات للسفير

التركي قال فيها، إن العراقيين يهدرون

المياه.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، إن تصريحات السفير التركي

في بغداد حول

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