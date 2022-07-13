المؤسسة الوطنية الليبية ترفع حالة

2022/07/13 | 02:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، فجر الأربعاء، رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي البريقة والزويتينة والناقلة المعروفة باسم "إيبلا".

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