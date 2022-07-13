(روسيا الحرة) ... منظمة مشبوهة التمويل و الأهداف! - آصف ملحم

2022/07/13 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آصف_ملحم بدأت، على خلفية الحرب الروسية-الأوكرانية، تطفو إلى السطح أسماء بعض الشخصيات التي كانت غائبة عن المسرح السياسي الروسي لفترات طويلة، مستغلة ظروف المعركة لتحقيق مكاسب سياسية.



ويبدو بوضوح أن الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً و الغرب عموماً بدأوا باستثمار هذه الشخصيات لتشكيل ما يمكن تسميته المعارضة الخارجية، والهدف واضح هو الضغط السياسي على القيادة الروسية وتأليب الرأي العام العالمي عليها.تعتبر الو ......





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