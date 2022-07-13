مطار هيثرو يحدّ من عدد الركاب اليوميين في ظلّ فوضى في مطارات أوروبية

2022/07/13 | 04:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – أعلن مطار هيثرو البريطاني الثلاثاء أنه سيحدّ من عدد الركاب المسافرين منه إلى مئة ألف شخص يوميًا، أي أقلّ بأربعة آلاف راكب عن العدد اليومي المتوقّع، غداة إلغاء عشرات الرحلات.ويكافح مطار هيثرو، مثل مطارات بريطانية وأوروبية أخرى غارقة في حالة فوضى منذ أشهر بسبب إلغاء رحلات وإرجاء أخرى […]

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