"أمن طرابلس خط أحمر".. مجموعات مسلحة تحذر من "الفوضى" في ليبيا

2022/07/13 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عدد من قادة المجموعات المسلحة في طرابلس، الثلاثاء، إنهم "سيتصدون لكل من يحاول إحداث الفوضى داخلها"، مضيفين في بيان مشترك إن "أمن طرابلس خط أحمر".

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