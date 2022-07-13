سعرها ليس في نبيذها.. بيع أغلى زجاجة شمبانيا في العالم

2022/07/13 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيعت زجاجة من الشمبانيا، مرفقة برموز رقمية، بمبلغ 2.5 مليون دولار في بيع من المحتمل أن يحطم الرقم القياسي لأغلى نبيذ في التاريخ، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

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