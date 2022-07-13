"الوقت ينفد".. باريس: أمام طهران "بضعة أسابيع" فقط لإحياء الاتفاق النووي

2022/07/13 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، مساء الثلاثاء، من أن الوقت ينفد من إيران لإحياء الاتفاق المتعلق ببرنامجها النووي، مشددة على أن "نافذة الفرصة" المفتوحة لإنقاذ هذا الاتفاق ستغلق في غضون "بضعة أسابيع".

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