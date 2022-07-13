الإعجاز العلمي في القرآن بين الإمام الشاطبي والإمام شلتوت

2022/07/13 | 06:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كما أن هناك اختلافا بائنا بين الدين والعلم، فالأول مناطه الإيمان والتصديق والتسليم، وهو دائم لا يتغير، بينما الثاني مجاله التجربة والاختبار والبرهان، وهو قابل للتغير باستمرار،"

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