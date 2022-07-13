2022/07/13 | 06:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: أشرت في معرض حوار سابق إلى أن مفاعيل ثورة الاتصالات وخاصة منتجها المشخص بوسائل التواصل الاجتماعي لا بد أن تؤدي إلى تضاؤل إمكانيات النمو العقلي والصحي السليم لبني البشر، فهل يمكن لك توضيح وجهة نظرك بذلك الصدد؟مصعب قاسم عزاوي: ثورة الاتصالات، وشبكة الإنترنت، والعديد من اشتقاقاتها م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صناعة العقل الحطامي - مصعب قاسم عزاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صناعة العقل الحطامي - مصعب قاسم عزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).