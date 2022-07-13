السعودية.. كشف الأمير عبدالعزيز بن فهد اسم القبيلة التي تزوج منها وما قاله عن الملك سلمان يثير تفاعلا

2022/07/13 | 06:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير عبدالعزيز نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز وما كشفته عن اسم القبيلة والمنطقة التي اختار زوجته الأولى منها.

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