"سيد التمويه".. هندي يرصد لحظة استرخاء نمر في بركة مياه صغيرة

2022/07/13 | 06:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوثق المصور الفوتوغرافي، لالان جووب، نمرًا يسترخي وسط بركة مياه صغيرة في حديقة "بينش" الوطنية في الهند، من مسافة قريبة جدًا، مع الحرص على ترك مسافة أمان مناسبة لتفادي إزعاجه.

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