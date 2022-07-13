مصدر لـCNN: الشرطة الإسرائيلية تعتقل عميلا من الخدمة السرية الأمريكية

2022/07/13 | 07:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر، لشبكة CNN، إن الشرطة الإسرائيلية في القدس اعتقلت، في حوالي الساعة 2 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، عضوا في فريق مكافحة الاعتداء التابع للخدمة السرية الأمريكية، بعد أن زُعم أنه اعتدى على امرأة خارج حانة.

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