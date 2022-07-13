يونهاب: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باتجاه البحر

2022/07/13 | 08:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن مصدر بأن الجيش الكوري الجنوبي رصد إطلاقا مدفعيا من قبل كوريا الشمالية باتجاه البحر.وبحسب المصدر، رصد الجيش الكوري الجنوبي صباح الإثنين الماضي إطلاقا مدفعيا تابعا لكوريا الشمالية باتجاه البحر، يرجح أن يكون من نظام إطلاق صواريخ متعدد (MLRS).وكانت هيئة الأركان في كوريا الجنوبية قد أعلنت […]

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