أوربا الحائرة في ذكرى ولادة القيصر الأكبر - آزاد أحمد علي

2022/07/13 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آزاد_أحمد_علي أوربا الحائرةفي ذكرى ولادة القيصر الأكبرركب رؤساء أهم ثلاث دول أوربية وهم المستشار الألماني أولف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إضافة إلى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي القطار متجهين الى العاصمة الأوكرانية كييف، في حين وصل الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إلى أوكرانيا ربما بالباص.



وذلك في أواسط حزيران الماضي.



دلالة الزيارة واضحة شكلاً ومضموناً، وتبدو متعددة الجوانب: إنها أجواء الحرب ......





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