السلطات الروسية تنصح السكان بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

2022/07/13 | 08:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نصحت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان “روسبوتريبنادزور”، اليوم الاربعاء، السكان بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم فرض أي قيود بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.وقالت الهيئة في بيان، إنه “تم بحث الوضع الوبائي […] ليس هناك حاجة لفرض أي قيود، بسبب […]

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